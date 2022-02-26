Москва, 26 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Западные антироссийский санкции были во многом прогнозируемы, в Москве серьезно и заблаговременно к ним готовились. Об этом 26 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Санкции весьма серьезные — несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы», — сказал он.

Также представитель Кремля указал на то, что теперь необходимо провести анализ западных санкций для выработки ответных мер на них, таких, которые будут в наибольшей степени соответствовать интересам России.

Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время незамедлительно принимаются меры по минимизации ущерба от западных санкций и подчеркнул, что у нашей страны имеются для этого все необходимые возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что ввиду того, что украинская сторона фактически отказалась от переговоров, днем 26 февраля спецоперация ВС РФ по защите Донбасса была возобновлена.