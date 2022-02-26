Госдеп США призвал граждан немедленно покинуть Белоруссию
Вашингтон, 26 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Белоруссию, отмечается в сообщении посольства США в Минске.
Госдеп США
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«Госдеп советует гражданам США не ездить в Белоруссию и призывает немедленно покинуть страну», — говорится в сообщении в Twitter.
Власти США также советуют свои гражданам избегать публичных демонстраций.