Москва, 26 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Возможное отключение России от SWIFT (система международных банковских переводов) негативно бы сказалось на гуманитарных темах и частных лицах, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

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«Точечные санкции всегда лучше», — сказал он в эфире DLF.

По его словам, отключение от SWIFT не введено не потому что «это сильно затрагивает немецкую экономику», а потому, что это «ковровая бомбардировка», которая затронет гуманитарные темы и многих частных лиц.