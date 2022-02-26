Донецк, 26 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Украинские войска (ВСУ) обстреляли Горловку ракетными системами залпового огня «Град». Об этом 26 февраля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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Отмечается, что обстрел зафиксирован по направлению н.п. Горловка: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, еще в 2014 г. объявивших о независимости от Киева.

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины и гражданскому населению ничего не угрожает.