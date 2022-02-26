Таллин, 26 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Воздушное пространство Эстонии закрыто для самолетов из России. Об этом 26 февраля заявил эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, его слова приводит портал ERR.

Аве Мария Мыистлик Таави Аас

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«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», — сказал он.

Также Аас призвал остальные прибалтийские страны присоединиться к такому решению, чтобы «отрезать Россию» от воздушного пространства Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России во Франции заявило о задержании российского грузового судна в проливе Ла-Манш. Дипмиссия ожидает разъяснений от французской стороны.