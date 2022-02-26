Новосибирск, 26 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал своё отношение к специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, напрашивается историческая параллель.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

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«В 1930-е годы приходит к власти в Германии Гитлер, строит нацистскую Германию, и сценарий ровно такой же: нарушаются пункты Версальского договора, международных обязательств, ограничивавших тогда Германию в строительстве вооружённых сил, тяжёлых кораблей, крейсеров, авиации, танков. Всё последовательно нарушает, и ему позволяют это делать. Затем европейская политика умиротворения сквозь пальцы смотрит на аншлюс Австрии, Чехословакии, а затем — начало Второй мировой войны и так называемся «странная война», потому что гитлеровская Германия подчиняет всю Европу, и Европа безропотно ложится под Германию. И в результате разворачивается трагедия. Начало гонений и размещения в концлагерях коммунистов, евреев, затем — всех несогласных. Вот эта вся трагедия, от которой пришлось спасать огромной ценой. Именно нашей красной советской армии пришлось спасать всю Европу. Не хотелось бы повторения подобного, потому что параллели напрашиваются сами собой», — приводит «Континент Сибирь» комментарий Локтя.

Он также напомнил ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса.

«Это была очень тяжёлая история. Настоящие трагедии разыгрывались, когда родные теряли друг друга. Тогда речь шла о тысячах, а сегодня речь идёт о десятках тысяч человек. Основную нагрузку сегодня принимают приграничные субъекты и муниципалитеты. Я с огромным сочувствием к ним отношусь, потому что потому что помню, какая это тяжёлая работа, а сегодня она намного сложнее, потому что проходит в режиме пандемии, — сказал мэр Новосибирска. — Это продолжается на протяжении восьми лет. Поэтому, конечно, когда-то это должно было закончиться».