Новосибирск, 26 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 февраля, за сутки было зарегистрировано 5243 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Отметим, что по данным на 25 февраля из-за ОРВИ было зарегистрировано 1341 обращение.

При этом на территории региона сделано 3 948 262 теста на коронавирус. Выявлено 210 534 случая заражения коронавирусом, 98 404 пациента выздоровели, 4960 человек умерли.