Москва, 26 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Киргизии Садыр Жапаров высказался в поддержку российской стороной по защите мирных жителей республик Донбасса. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

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«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, помимо этого, лидеры двух стран провели обсуждения ситуации на Украине и подтвердили свою настроенность на всестороннее укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.

Кроме того, уточняется, что глава Российского государства поблагодарил киргизского лидера за принципиальную солидарную позицию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что жилой дом в Киеве был поражен ракетой комплекса Бук-М1 вооруженных сил Украины (ВСУ).