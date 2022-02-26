Новосибирск, 26 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 3561 пациент, в том числе 112 детей. Днём ранее — 3717 пациентов, в том числе 124 ребёнка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 4432 новых случая заражения коронавирусом. За это же время 5482 человека выздоровели, 15 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 210 534 случая заражения коронавирусом (в том числе у 30 157 детей); 98 404 человека выздоровели, умерли 4960 человек.