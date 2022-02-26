Париж, 26 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В проливе Ла-Манш перехвачено российское судно. Об этом 26 февраля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Морскую префектуру страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

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"Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш», — говорится в сообщении.

При этом какие-либо другие подробности произошедшего не уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что украинские националисты обстреляли из РСЗО город Лисичанск с целью дискредитировать НМ ЛНР.