Москва, 26 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев касательно приостановки членства РФ в СЕ заявил, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов.

Government.ru Дмитрий Медведев

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Он добавил, что это «неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал он «ВКонтакте».

Ранее Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Сергея Иванова, Владимира Колокольцева, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют незамедлительных действий», народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.