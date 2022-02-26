Москва, 26 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Специальная операция Вооруженных сил России по защите Донбасса будет проведена в полном объёме и антироссийские санкции Запада ничего не изменят в этой ситуации. Об этом 26 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Government.ru Дмитрий Медведев

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Как отметил зампред Совбеза РФ, ранее западные страны ввели санкции против членов российского Совбеза.

«Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», — написал он в своем сообщении.

Также Медведев указал на то, что всем думающим людям ясно, что западные санкции в этом случае являются мифом, фикцией и фигурой речи и добавил, что ему они безразличны.

«Можно и строже сказать, но воздержусь. Я — гражданин России. И этим всё сказано», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ совершили обстрел в направлении населенного пункта Гольмовский в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 мм.