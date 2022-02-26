Париж, , 11:48 — REGNUM Во Франции объявили об ослаблении ряда ограничительных мер против распространения COVID-19, пишет Le Figaro.

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Правительством и министерством здравоохранения в качестве одной из мер по ослаблению санограничений предложено, начиная с 28 февраля, отменить ношение маски в тех местах, где применялся вакцинный пропуск. В то же время ношение маски останется обязательной в транспорте.

Кроме того, внесены изменения в правила тестирования. Теперь потребуется только один тест через два дня после того, как был выявлен контактный случай с зараженным COVID-19, вместо трех в настоящее время.

В школах будет разрешено находится без маски во время игр и на перемене.