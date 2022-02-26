Екатеринбург, 26 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга 26 февраля состоялся митинг в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик. Акция состоялась возле памятника основателям города.

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На мероприятии собрались порядка 100 человек. Они держали флаги республик, зачитали обращения в поддержку Донбасса и т.д. Также на акции проводился сбор гуманитарной помощи для беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию в защиту Донбасса. А перед этим она признала ДНР и ЛНР.