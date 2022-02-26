Москва, , 11:19 — REGNUM Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки сократилось на 4,1%. 26 февраля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За истекшие сутки госпитализированы 14 324 человека с COVID-19. Сутками ранее количество госпитализаций составляло 14 937.

Количество госпитализаций снизилось в 52 регионах России, выросло — в 32 субъектах. Ещё в одном регионе число госпитализаций осталось на прежнем уровне.

За сутки после COVID-19 выздоровели 181 343 человека. В сравнении с 25 февраля количество выздоровевших выросло на 8,4%.

За истекшие сутки подтверждено 122 995 новых случаев заражения. От последствий COVID-19 за сутки умерли 793 человека.

Суточная заражаемость COVID-19 в России начала резко расти в конце января 2022 года из-за распространения нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Взрывной рост числа новых случаев не сопровождался резким ростом числа госпитализаций и летальных исходов. Во второй половине февраля началось снижение темпов распространения COVID-19 в России.