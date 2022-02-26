Новосибирск, 26 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирскую область прибыла первая семья из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он уточнил, что она приехала частным образом.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

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«Соответствующие структуры занимаются, чтобы оказать им необходимую помощь, которая требуется, — цитируют «НГС Новости» Нелюбова. — Пока семья одна прибыла, но ситуация может в любую минуту измениться».

Напомним, что ранее новосибирские власти заявили, что регион готов принять 1200 беженцев Донбасса.

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