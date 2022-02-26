Донецк, 26 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Два населенных пункта на юге Донецкой области перешли под контроль подразделений ДНР, сообщил 26 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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Отмечается, что подразделения ДНР продолжают движение вглубь обороны противника, не встречая активного сопротивления.

На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль Павлополь и Пищевик, и прилегающие к ним районы и дороги, добавил Басурин.