Москва, 26 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Владимир Зайцев — отоларинголог, врач высшей категории, кандидат меднаук — заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19.

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Минусовые значения на столбиках термометров могут пагубно сказаться на здоровье и адаптации после перенесенного вируса, передает URA.RU.

«Хронические заболевания после COVID-19 однозначно могут быть, однозначно есть, и будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона», — отметил Зайцев.

Отоларинголог допустил, что в крупных мегаполисах негативно влияет на последствия коронавирусной инфекции экологическая обстановка.