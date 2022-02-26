Москва, 26 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом 26 февраля сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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"В течение ночи Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

При этом официальный представитель Министерства обороны РФ подчеркнул, что ВС России ведут огонь исключительно по объектам военной инфраструктуры ВС Украины, при этом исключен ущерб жилой и социальной инфраструктуре.

«Всего Вооруженными силами России поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск за минувшие сутки.