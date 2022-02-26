Донецк, 26 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Представительство ДНР в СЦКК сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

В телеобращении Путин заявил, что обстоятельства «требуют решительных действий», так как республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.