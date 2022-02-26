Москва, 26 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. С факторами геополитики связаны снижение рейтинга России рейтинговым агентством S&P, а также решение агентства Moody's пересмотреть рейтинг нашей страны. Об этом 26 февраля говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

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"Понижение рейтинга Российской Федерации S&P до «BB+» с негативным прогнозом и решение Moody’s поставить рейтинг на пересмотр с возможностью понижения связаны с геополитическими факторами», — говорится в сообщении.

При этом ранее в Минфине заявили, что в настоящее время в России продолжает сохраняться финансовая устойчивость и в том числе благодаря тому, что был накоплен резерв и снижен уровень государственного долга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация приостанавливает сотрудничество с партнерами из Евросоюза по космическим запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.