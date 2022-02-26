Москва, 26 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Роскосмос отзывает технический персонал с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 26 февраля в своём Telegram-канале.

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

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Рогозин объяснил, что это решение стало ответом на санкции Евросоюза в отношении российских предприятий ракетно-космической отрасли. Он добавил, что космодром во Французской Гвиане покидает весь российский технический персонал, включая сводный стартовый расчёт.

Космодром Куру во Французской Гвиане оснащён стартовой площадкой для пусков российских ракет «Союз-2» в специальной модификации «Союз-СТ». Первый пуск российской ракеты с космодрома Куру был произведён в октябре 2011 года.

10 февраля 2022 года с космодрома Куру стартовала российская ракета «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и пакетом британских спутников OneWeb. Пуск прошёл в штатном режиме.