Москва, 26 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с партнерами из Евросоюза по космическим запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом 26 февраля сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы», — написал он в своем сообщении.

При этом ранее Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию товаров, которые могут быть использованы в космической или авиационной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины.