Москва, 26 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Принятые рядом западных стран эффектные, но при этом символические антироссийские санкции говорят о том, что санкционный инструментарий Запада является исчерпанным. Об этом 26 февраля заявил председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Council.gov.ru Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров были включены в список попавших под санкции Евросоюза лиц, а власти Британии до этого ввели санкции против них по заморозке активов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.