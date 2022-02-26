Москва, 26 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В настоящее время в России продолжает сохраняться финансовая устойчивость и в том числе благодаря тому, что был накоплен резерв и снижен уровень государственного долга. Об этом 26 февраля говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Government.ru Минфин России

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«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что предпринятые Минфином и Центральным банком России действия способствовали оперативной стабилизации ситуации на финансовых рынках.

Кроме того, указывается, что Министерство финансов РФ будет и далее осуществлять ответственную финансовую и бюджетную политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что список санкционных мер против части сотрудников правительства Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины и специальной военной операции России по защите Донбасса разрабатывают власти Австралии.