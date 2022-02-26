Москва, 26 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда призвал украинского президента Владимира Зеленского сложить оружие.

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«Господин Зеленский, будьте настоящим руководителем, примите мудрое решение, не позволяйте Вами манипулировать — отведите вооруженные силы от границ. Подумайте о своем народе, за который однажды Вы взяли ответственность, неужели чьи-то подковёрные игры стоят таких потерь, стоят самого ценного — жизни людей?! Россия и Украина — братские народы, у них одно историческое и духовное пространство. Россия, Украина, Белоруссия — три сестры, которые всегда стояли друг за дружку. Поверьте, интересы вверенного Вам государства совершенно чужды НАТО», — отметил казачий генерал.

По словам Николая Долуды, человек, стоящий во главе Украины, абсолютно не способен принимать решения. Он делает ровно то, что ему указывает Вашингтон, не думая о необратимых последствиях для своего народа. России не оставили выбора, так как в случае наступления более 130 тысяч военнослужащих ВСУ, снабжёнными ракетными установками, системами реактивного залпового огня, в республиках Донбасса осталось бы «месиво, тысячи смертей и ранений гражданских жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президентВладимир Путин.