Сеул, , 08:53 — REGNUM Решение об отмене самоизоляции для граждан после общения с больным COVID-19 приняли в Южной Корее, сообщает KBS World.

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С марта граждане Южной Кореи, проживающие с больными COVID-19, смогут не проходить обязательную самоизоляцию, даже если они не вакцинированы, передает ИА Красная Весна.

По действующим правилам, непривитые граждане, проживающие с больными COVID-19, должны пройти 7-дневный карантин.

Через семь дней после получения результата ПЦР человек должен пройти экспресс-тест на антиген, для этого достаточно набора для самотестирования.