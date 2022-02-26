Брюссель, 26 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Запрет на поставку товаров и технологий, которые могут быть использованы в нефтяной отрасли России, ввел Евросоюз. Об этом говорится в документе, 26 февраля обнародованном в Официальном журнале ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

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«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России», — указывается в нем.

Также отмечается, что имеются ввиду товары и технологии, произведенные в Евросоюзе и вне него.

В то же время, это решение, наряду с действующими уже более семи лет санкциями ЕС против России, будет действовать до 31 июля 2022 с возможностью продления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз ввел запрет на поставку товаров и технологий, которые могут быть использованы в космической или авиационной промышленности России.