Брюссель, 26 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Запрет на поставку в Россию товаров, которые могут быть использованы в космической или авиационной промышленности, ввел Евросоюз. Об этом говорится в документе, 26 февраля обнародованном в Официальном журнале ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологию, подходящие для использования в авиационной или космической промышленности… любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — указывается в нем.

Также уточняется, что имеются ввиду товары и технологии, произведенные в ЕС и вне него, и добавляется, что сообществу необходимо принять меры для определения товаров, попадающих под действие этой статьи.

При этом такое решение, наряду с действующими уже более семи лет санкциями ЕС против России, будет действовать до 31 июля 2022 с возможностью продления. В то же время, ранее эти санкции продлевались на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее меморандум для предоставления Госдепартаментом США помощи Украине на сумму $600 млн подписал американский президентДжо Байден.