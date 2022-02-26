Вашингтон, 26 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Меморандум для предоставления Госдепартаментом США помощи Украине на сумму $600 млн подписал американский президент Джо Байден. Документ 25 февраля был обнародован на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"Настоящим я делегирую госсекретарю (США Энтони Блинкену) следующие полномочия <…> в целях оказания немедленной военной помощи Украине», — говорится в меморандуме.

Также в нем уточняется, что $350 млн из названной суммы планируется направить на закупку вооружений и услуг военного назначения для Киева, включая обучение и тренировку военных. Еще $250 млн должно быть направлено в качестве «безвозмездной помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).