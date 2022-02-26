Грузия, 2 мая, 2008, 16:29 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе 5 мая направится с рабочим визитом в США, сообщили ИА REGNUM в парламенте Грузии.

В ходе визита, который продлится по 9 мая, Нино Бурджанадзе проведет встречи в Белом доме, в Госдепартаменте, в сенате и конгрессе, а также в ООН, в Международном республиканском институте и Институте Брукинга. В рамках визита запланирован брифинг председателя законодательного органа для представителей международных СМИ. Напомним, что Нино Бурджанадзе отказалась баллотироваться в парламент на парламентских выборах 21 мая.