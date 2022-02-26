Вашингтон, 26 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Детали санкционных ограничений на экспорт продукции в Россию обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен со своим коллегой, главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом 25 февраля сообщил в своём заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

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В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обратились с призывом к Москве о немедленном и безусловном прекращении боевых действий на украинской территории.

Представитель Южной Кореи дал обещание присоединиться к экономическим санкциям мирового сообщества в отношении России, в том числе к экспортному контролю. Блинкен выразил благодарность Чон Ый Ёну за заявленную позицию.

Напомним, что накануне представитель администрации президента Южной Кореи Пак Су Хен уточнил, что Сеул не планирует вводить односторонние санкции против России в ответ на военные действия Москвы на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко призвал Южную Корею ввести жёсткие и масштабные санкции в отношении России в связи с военной операцией на Украине.