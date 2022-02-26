Вашингтон, 26 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Показ рекламы и осуществление монетизации запретило государственным российским СМИ руководство социальной сети Facebook. Об этом 26 февраля сообщил руководитель отдела кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер в своём Twitter.

FACEBOOK(LET) Facebook

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Как пояснил Глейхер, руководство Facebook постоянно мониторит ситуацию на Украине и в связи со спецоперацией России на украинской территории вводит на своей платформе запрет на рекламу и монетизацию для государственным СМИ России «в любой точке мира».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Google удалила на YouTube сотни каналов и тысячи видео в связи со спецоперацией российских войск на Украине.