Вашингтон, 26 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Соцсеть Facebook решила ввести запрет на своей платформе на рекламу и монетизацию российских государственных СМИ, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

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«Запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе», — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что соцсеть «внимательно следит за ситуацией на Украине» и продолжает помечать государственные СМИ России.

С 25 февраля Роскомнадзорначал замедлять трафик Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов российских СМИ на площадке.