Джакарта, , 07:34 — REGNUM Для прибывающих в Индонезию из-за рубежа карантин, действующий в связи с распространением коронавируса, может быть отменён с середины марта. Об этом со ссылкой на министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана 16 февраля сообщает газета The Straits Times.

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По словам министра, высока вероятность того, что складывающаяся благоприятная ситуация с противодействием распространению COVID-19 приведёт к смягчению ограничений.

Лухут Бинсар Панджаитан «Если всё будет хорошо, то полностью карантин отменим со второй или третьей недели марта».

Напомним, действующий сейчас в Индонезии обязательный пятидневный карантин для пребывающих из-за рубежа, для лиц с тремя дозами вакцины от COVID-19 уже с 1 марта будет сокращён до трёх суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в отделе эпидемиологического надзора и иммунизации службы здравоохранения Джакарты отметили, что около 1,4 млн жителей столицы Индонезии не были вакцинированы против коронавируса.

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