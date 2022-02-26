Тегеран, 26 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 25 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде выразил надежду на скорейшее создание штаба по кризисному управлению в министерстве иностранных дел в связи с кризисом на Украине. Он также указал на облегчение выезда граждан Ирана из Киева. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

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Хатибзаде заявил, что министерство иностранных дел Ирана приняло обширные меры с начала кризиса на Украине. Он также сослался на телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана со своими российским и украинским коллегами.

Далее дипломат отметил, что дипломатическая миссия Ирана в Киеве поддерживает связь со всеми гражданами и готова ответить на их вопросы.

В другом месте своего выступления Хатибзаде указал на меры, принятые для вывоза иранских экспатриантов с Украины самолетом. Он сообщил, что министерство иностранных дел Ирана проинструктировало посольства в соседних с Украиной государствах, в которые могут приехать иранские граждане.