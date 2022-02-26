Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. 25 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 136 166, причем 214 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус

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«Еще 214 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 136 166», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 11 972 новых случая заражения COVID-19, при этом 1940 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 602 417 пациентов из общего числа 7 023 904 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4197 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 62 674 913 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 324 216 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.