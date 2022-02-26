Иерусалим, 26 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Зеленский, будучи евреем, возможно, рассчитывает на стратегическое партнерство Израиля с Россией по вопросам Сирии для проведения мирных переговоров в то время, как российские войска продвигаются к украинской столице», — отмечает издание.

Тем не менее источник затруднился ответить, дал ли свое согласие Беннет. Пока, отмечает газета, Израиль воздерживается от полноценного осуждения России и направляет лишь гуманитарную помощь для израильских граждан на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили о готовности помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Киева. Отмечалось, что Вашингтон готов обеспечить безопасность украинского президента.