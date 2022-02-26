Буэнос-Айрес, 26 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Планов по введению санкций в отношении России из-за специальной операции на Украине не вынашивают аргентинские власти. Об этом сообщило издание La Nacion со ссылкой на источники в правительстве Аргентины.

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Буэнос-Айрес руководствуется нормами международного права и принципами, закрепленными Уставом ООН. Вместе с тем власти Аргентины готовы присоединиться к любым действиям, направленным на достижение справедливых и прочных решений, гарантирующих мирное сосуществование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай отказались подписывать заявление стран Организации американских государств (ОАГ), осудивших специальную военную операцию России на Украине.