Веллингтон, 26 февраля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 13 606 случаев локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

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По его данным, свыше 9,2 тыс. зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Остальных заболевших выявили в других регионах страны.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 263 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них пятеро находятся в палатах реанимации. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 70 652 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.