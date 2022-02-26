Вашингтон, 26 февраля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Оказать помощь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в эвакуации из Киева, на фоне спецоперации России на Украине, выразили власти США, Об этом 26 февраля сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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По данным издания, правительство США готово помочь Зеленскому безопасно покинуть Киев, чтобы он не был схвачен и ликвидирован наступающими российским войсками.

Уточняется, что высокопоставленные чиновники в течение нескольких недель предупреждали Зеленского о том, что в случае нападения России он будет «целью номер один». Также президенту Украины предлагали разработать план для обеспечения работы правительства в условиях боевых действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский ждёт штурма украинской столицы города Киева в ночь на 26 февраля российскими войсками.