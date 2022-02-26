Сеул, , 04:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 166 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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По его данным, 166 068 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже вторые сутки подряд в Южной Корее фиксируют менее 170 тыс. заболевших ежедневно. До этого в стране был зафиксирован рекордный показатель по приросту пациентов с COVID-19 — 171 442 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 2 831 283. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 112 человек. Тем не менее общая летальность от COVID-19 в стране продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в Республике Корея умерли 7895 пациентов с коронавирусной инфекцией.