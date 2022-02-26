Токио, 26 февраля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о планах Токио ввести санкции против российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Соответствующий вопрос ему задали в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«В первую очередь мы должны оперативно реализовать озвученные 25 февраля меры, и сейчас продолжаются связанные с этим процедуры», — заявил он.

Хаяса добавил, что Токио разрабатывает санкции в тесной координации с США и их союзниками. Тем не менее напрямую на вопрос о санкциях против Путина и Лаврова он не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты объявили о планах ввести персональные санкции против российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова. Также свои ограничительные меры ввели Канада и Евросоюз.