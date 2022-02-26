Вашингтон, 26 февраля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Американская компания Twitter в целях уменьшения распространения оскорбительного контента с 25 февраля приостанавливает действие функции рекомендаций для некоторых твитов пользователей в России и на Украине. Об этом говорится в сообщении компании на её странице в социальной сети Twitter.

Rutwitter.com Twitter

Twitter «Для людей, использующих Twitter на Украине и в России, мы также приостановили некоторые рекомендации твитов на главной странице от людей, на которых вы не подписаны, для уменьшения распространения оскорбительного контента».

Также объявляется о сборе пожертвований для украинских беженцев, в которой компания обещает удвоить средства, собранные своими сотрудниками, и направить их «проверенным организациям, поддерживающим украинских беженцев, ищущих убежища и безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 25 февраля частично ограничен доступ к Facebook.