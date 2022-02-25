Нью-Йорк, США, 26 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Резолюцию западных стран с осуждением специальной военной операции на Украине заблокировала Россия в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето. Заседание Совбеза состоялось 26 февраля.

Un.org Совбез ООН

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Инициаторами данного проекта выступили Албания и США, соавторами документа стали более 60 государств. Авторы проекта требовали от России без каких-либо предварительных условий немедленно вывести войска за международно признанные границы Украины. Кроме того, в документе осуждалось признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и было выставлено требование отказаться от данного решения.

В проекте утверждалось, что Россия нарушает Устав ООН и содержался призыв к сторонам минских соглашений придерживаться установленных договоренностей.

За проект резолюции проголосовали 11 стран-членов Совбеза ООН, Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.

Напомним, Россия имеет право вето в Совбезе ООН наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США представят в Генассамблее ООН проект резолюции с осуждением спецоперации России.