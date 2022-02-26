Рига, 26 февраля, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Латвия должна закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, 25 февраля написал на своей странице в Twitter латвийский министр обороны Артис Пабрикс.

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Так он оценил решение болгарского руководства ввести запрет для авиакомпаний из России на осуществление полетов в небе над Болгарией.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет свое для российских гражданских самолетов. О таком же решении объявили власти Великобритании. В ответ на это Россия запретила британским воздушным судам полеты над территорией РФ.