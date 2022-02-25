Вашингтон, 26 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Проект резолюции с осуждением спецоперации России на Украине готовятся представить Соединённые Штаты в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом 25 февраля заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Постпред США при ООН сделала своё заявление на заседании Совета Безопасности ООН, после наложения Россией права вето на проект соответствующего документа.

«Мы отреагируем на этот счет в Генеральной Ассамблее ООН, где российское вето на действует», — пояснила Томас-Гринфилд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США ввёл санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и ещё против ряда высокопоставленных политиков.