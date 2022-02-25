Стокгольм, 26 февраля, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Швеция и Финляндия впервые активируют для углублённого обмена информацией с НАТО так называемый формат MSI. Об этом со ссылкой на министра обороны Швеции Петера Хультквиста 25 февраля сообщает агентство ТТ.

Government.se Петер Хультквист

Петер Хультквист «Партнёрство Швеции и Финляндии с НАТО подразумевает возможность активировать это для более глубокого обмена информацией, более тесных консультаций и координации действий».

По его словам, данный шаг не означает сближения Швеции и Финляндии с Североатлантическим альянсом. Возможность задействовать расширенный и углублённый обмен информацией, существующая с 2018 года, обеспечивает «более высокий уровень безопасности при различных оценках». Поэтому она активирована по просьбе правительств Швеции и Финляндии в связи с «экстремальной ситуацией, возникшей в результате нападения России на Украину», и тем влиянием, которое она оказывает на общую безопасность.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна пока не сталкивается с угрозой в связи с военной операцией России на Украине.

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