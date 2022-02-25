Вашингтон, 26 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понижает долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC». Об этом сообщается 26 февраля на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Специалисты агентства поясняют, что специальная военная операция, которую проводит Россия, привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности на Украине.

В Fitch отметили, что на решение агентства повлияла высокая неопределенность в вопросах продолжительности и интенсивности операции, а также ее последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США, Канада, Великобритания, Франция, Япония, ЕС и Всемирный банк решили оказать финансовую помощь Украине.