Вашингтон, 26 февраля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. США собираются ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Министр финансов также введет полноценно блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о планах США ввести персональные санкции против главы МИД России Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина. Об аналогичных санкциях также объявили Канада и Евросоюз. Предполагается, что активы Путина и Лаврова будут заморожены, а им самим будет запрещен въезд в страны, наложившие санкции.